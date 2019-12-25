Мурашко: охват вакцинацией от гриппа 60% населения РФ может завершиться через три недели

Глава Минздрава рассказал о темпах вакцинации населения РФ против вируса гриппа.

Михаил Мурашко заявил о том, что охват вакцинацией от гриппа 60% населения РФ может завершиться через три недели. Об этом министр здравоохранения рассказал во время заседания международного межпартийного форума ШОС+. Ранее чиновник говорил о том, что от вируса по стране привились уже более 35 млн человек.

Необходимо сказать, что правительство и президент поручили провести вакцинацию против гриппа 60% населения, и сегодня эта работа идет полным ходом. Мы планируем, что через три недели этот объем будет завершен Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Напомним, что глава РФ Владимир Путин дал указание профинансировать вакцинацию против гриппа на осенне-зимний сезон в 2020 году. Государство выделило средства на вакцинацию 60 процентов населения, включая до 75 процентов россиян, входящих в группы риска.

Мурашко: ситуация с коронавирусом в мире в последние недели серьезно ухудшается.

Фото: Госдума России



