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Министр здравоохранения России назвал планируемые сроки массовой поставки вакцин

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В данный момент предприятия работают над оптимизацией производства вакцины.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, когда в России начнутся поставки вакцины от COVID-19.  Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На сегодняшний день, российские предприятия работают над оптимизацией производства вакцины. Контроль качества проходит каждая партия лекарства. 

Мурашко отметил, что массовые поставки ожидаются в конце ноября или же начале декабря. 

Ранее мы сообщали о том, что Сбер запустил акцию "Спасибо, что вы в маске".

Видео: РСПП

Теги: вакцина от коронавируса, министр здравоохранения, михаил мурашко
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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