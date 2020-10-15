Министр здравоохранения России назвал планируемые сроки массовой поставки вакцин

В четверг, 15 октября, стало известно о том, когда в России начнутся поставки вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
На сегодняшний день, российские предприятия работают над оптимизацией производства вакцины. Контроль качества проходит каждая партия лекарства.
Мурашко отметил, что массовые поставки ожидаются в конце ноября или же начале декабря.
Ранее мы сообщали о том, что Сбер запустил акцию "Спасибо, что вы в маске".
Видео: РСПП
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