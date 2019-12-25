В условиях пандемии сознательное отношение граждан позволяет офисам банка работать бесперебойно.

С 12 октября Сбер запустил акцию "Спасибо, что вы в маске". Клиентам, которые носят в офисе банка маску, будет выдаваться специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы банка. Так компания поощряет клиентов, которые заботятся о своём здоровье, здоровье окружающих и соблюдают масочный режим.

В рамках акции можно получить скидку 15% на 5 поездок для новых пользователей в такси Ситимобил, 15%-е скидки на страховые продукты, 90 дней бесплатного использования сервиса СберЗвук, 300 бонусных баллов при регистрации в сервисе доставки еды "Кухня на районе" и многое другое.

Мы благодарны всем клиентам, которые приходят в наши офисы в маска. Сергей Мальцев, старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка

По его словам, в условиях пандемии сознательное отношение граждан позволяет офисам банка работать бесперебойно и безопасно обслуживать клиентов.

Отметим, что Сбер ещё в апреле этого года разработал и разместил в своих офисах информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима.

Ранее мы рассказывали каким будет новый Сбер.

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