Лауреат Научной премии Сбера рассказал, зачем и как ИИ понимать науку

В Университете ИТМО прошла открытая научная лекция Михаила Медведева – кандидата физико-математических наук, научного сотрудника лаборатории интеллектуальных технологий НОЦ инфохимии Университета ИТМО, лауреата Научной премии Сбера в 2025 году в номинации «AI в науке. Физический мир».

В девяти субъектах России проходят научные недели – в рамках третьего сезона регионального трека Научной премии Сбера студенты встречаются с известными учёными — лауреатами 2025 года. В Университете ИТМО выступил Михаил Медведев, который получил награду в новой номинации для молодых ученых "AI в науке. Физический мир" за развитие методов цифровой химии, которые предсказывают свойства веществ с помощью искусственного интеллекта и молекулярного моделирования.

Михаил Медведев, к.ф-м.н., научный сотрудник лаборатории интеллектуальных технологий НОЦ инфохимии Университета ИТМО, руководитель группы теоретической химии Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН:

Мы использовали искусственный интеллект для того, чтобы находить пропущенные конформеры в ансамблях конформации. То есть любая реалистичная молекула, она гибкая, может принимать разные формы в пространстве и по-хорошему ее свойства будут зависеть от всех форм, которые она может принять. Нахождение конформеров позволяет нам понимать, в каком виде существует вещество в реальности, в колбе, в организме человека, а дальше предсказывать свойства этого вещества, будет ли оно обладать, какой-то медицинской активностью, будет ли оно обладать какой-то каталитической активностью, будет ли оно обладать какими-то другими активностями, как оно будет взаимодействовать с другими веществами.

На лекции Михаил Медведев рассказал о том, как искусственный интеллект уже используется в химии – от анализа научной литературы и ретросинтеза до создания фундаментальных химических моделей. Отдельное внимание спикер уделил тому, где нейросеть может ошибаться, переобучению моделей, ограничениям вычислительных подходов и способам сделать их более надежными и физически корректными.

Михаил Медведев, к.ф-м.н., научный сотрудник лаборатории интеллектуальных технологий НОЦ инфохимии Университета ИТМО, руководитель группы теоретической химии Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН:

Искусственный интеллект дает нам вот эту возможность делать быстро и точно то, что раньше нам надо было выбрать одно из двух. А с другой стороны, говоря про уже его влияние, так скажем, на социологию науки. Он делает научные команды более эффективными, закрывая те компетенции, которые у них отсутствуют. Например, одна из самых редких компетенций, которая необходима абсолютно в научной команде. Это project diver - человек, который не сам делал проект руками, но который возьмет весь проект и в него занырнет, поэтому и project diver и разберется все, что там со всем, что там было сделано, разложит по кусочкам, найдет ошибки, если они там были. И поможет, собственно, верифицировать, что проект выполнен корректно.

Михаил Медведев поделился опытом с юными исследователями, как выбирать наиболее перспективные направления для дальнейших экспериментов, и рассказал, каким образом после получения премии изменилась работы группы теоретической химии, которую он возглавляет.

Михаил Медведев, к.ф-м.н., научный сотрудник лаборатории интеллектуальных технологий НОЦ инфохимии Университета ИТМО, руководитель группы теоретической химии Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН:

Премия действительно играет достаточно сильную мотивирующую роль для многих людей. Мне кажется, это как раз такой важный институт, инструмент поднятия видимости тематики в обществе. Потому что это может сподвигнуть кого-то, по крайней мере, обратить внимание на тематику, ей заняться, что приведет к еще большему развитию данного направления.

Научная премия Сбера вручается ежегодно с 2022 года. Она направлена на поддержку учёных и развитие научных исследований в России. В 2026 году общий призовой фонд премии составит рекордные 111 млн рублей. Будут вручены три персональных приза по 30 млн рублей в номинациях "Физический мир", "Науки о жизни" и "Цифровая вселенная", а также три премии по 7 млн рублей молодым учёным до 35 лет за выдающиеся достижения, полученные с применением искусственного интеллекта.