Каким будет новый Сбер

24 сентября крупнейший банк страны заявил о ребрендинге и представил новый логотип – Сбер. Теперь это не просто банк, а целая экосистема, технологичная платформа с десятками сервисов, гаджетов и умных помощников. Изменятся и привычные нам СберБанк Онлайн, офисы и банкоматы. Представить новый Сбер топ-менеджменту компании помогли известные артисты: Михаил и Елизавета Боярские, Дима Билан, Кристина Асмус и многие другие.

Не просто банк, а целая Вселенная взаимосвязанных технологий не только для финансовой, но и всех остальных сфер жизни: взять кредит, заказать еду, купить билеты, провести конференцию, вызвать такси, получить страховку и многое-многое другое. К тому, чтобы стать новым Сбером, компания шла не один год.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Нам пришлось пережить грандиозную трансформацию длиной в 5 лет. Мы строили собственную IT-платформу, меняли процессы нашей работы, меняли лидеров наших команд для того, чтобы из банка превратиться в полноценную технологическую компанию.

Одни из самых грандиозных перемен ждут в отделениях – меняется функционал. Теперь это место для жизни. В офисах не будет касс, только открытые столики для общения, где можно не только встретиться с сотрудником Сбера, но и провести деловую встречу за чашечкой кофе, пока дети отдохнут в детском уголке.

СберБанк Онлайн помогает не только тратить, но и копить. Сегодня приложение знает, о главных праздниках в жизни пользователя и предлагает откладывать средства на эту дату. Изменится и сеть банкоматов. Теперь экран похож на смартфон. Деньги можно снять даже без карты, достаточно телефона с NFC или, как демонстрирует Елизавет Боярская – одной улыбки. Кроме того, в обновленных банкоматах можно вызвать такси, заказать еду, и даже купить билеты в кино или театр.

Сбер – целая система сервисов, которыми мы пользуемся каждый день. СберЗвук позволит слушать любимую музыку и подкасты в любое удобное время и на любом устройстве. Ситимобил уже не только такси, но еще и самокат, который вы можете забронировать одним кликом, чтобы объехать пробку через парк. Для самых юных клиентов подготовили Школьную образовательную платформу. А для бизнеса целый набор приложений, которые возьмут на себя рядовые заботы бизнесмена: аутсорс бухгалтерию, дистанционную юридическую помощь. И впервые предприниматели получат уникальную услугу – оценку бизнес идей. Модель выдаст прогноз на 5 лет и предскажет окупаемость инвестиций.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Теперь есть 3 вида приложений для юридических лиц – это СберБизнес, потом СберПро для среднего бизнеса, есть SberCIB для наших крупнейших клиентов. И для каждого СберПро или СберБизнес, и тем более SberCIB он абсолютно свой. И если раньше мы строили ядро вокруг финансовых транзакций, то теперь вы увидите и наши СБЕР Решения, аутсорс бухгалтерия, это СберРабота, которая вам помогает работать с персоналом и тд.

Семейство виртуальных ассистентов "Салют" из трёх персонажей с разными характерами: "Сбер", "Афина" и "Джой" вобрали в себя всю мощь суперкомпьютера Кристофари. Вместе со SBER Box – умной медиаприставкой и Sber Portal – первым смарт-дисплеем, они позволят общаться даже без слов - языком жестов.

Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка:

Мы первые в мире решили создать семейство ассистентов, потому что посмотреть как мы общаемся в семье, у нас всегда есть преференции, какие-то друзья к которым мы обращаемся с вопросами финансового типа, друзья с которыми можно поболтать и поговорить и мы надеемся, что наши клиенты будут выбирать наиболее подходящего по эмоциям, по темпераменту и тд.

Помощники будут знать о ваших предпочтениях во время досуга и работы и даже помогут перенестись в реальном времени не только в другой город, но и в другую страну.

Сбер впервые сделает открытый доступ к платформе Smart Market, которая позволит как начинающим бизнесменам, так и крупным компаниям научить семейство виртуальных ассистентов новым навыкам. И с помощью конструктора и шаблонов создать новые приложения и сервисы. Авторов самых успешных идей ждет вознаграждение до 2,5 млн рублей.