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Мурашко: ситуация с коронавирусом в мире в последние недели серьезно ухудшается
Сегодня, 10:47
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lesjasap

Мурашко: ситуация с коронавирусом в мире в последние недели серьезно ухудшается

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Глава Минздрава выступил на заседании ШОС+.

Михаил Мурашко заявил о том, что ситуация с коронавирусом в мире в последние недели серьезно ухудшается. Об этом глава Минздрава рассказал во время выступления на международном межпартийном форуме ШОС+.

К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности...предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий

Михаил Мурашко, глава Минздрава

Чиновник уточнил, что перед общественностью возник серьезный эпидемиологический вызов, который требует от чиновников гибкости и совершенствования систем здравоохранения всех государств. По словам Мурашко, исследования российской вакцины "Спутник V" показывают хорошие результаты.

Минздрав объяснил, что искусственный интеллект помогает выявлять COVID-19.

Теги: минздрав, михаил мурашко, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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