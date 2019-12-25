Мурашко: ситуация с коронавирусом в мире в последние недели серьезно ухудшается

Глава Минздрава выступил на заседании ШОС+.

Михаил Мурашко заявил о том, что ситуация с коронавирусом в мире в последние недели серьезно ухудшается. Об этом глава Минздрава рассказал во время выступления на международном межпартийном форуме ШОС+.

К сожалению, клиническая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению. Пандемия COVID-19 выявила и проблемы в странах регулярности...предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий Михаил Мурашко, глава Минздрава

Чиновник уточнил, что перед общественностью возник серьезный эпидемиологический вызов, который требует от чиновников гибкости и совершенствования систем здравоохранения всех государств. По словам Мурашко, исследования российской вакцины "Спутник V" показывают хорошие результаты.

Минздрав объяснил, что искусственный интеллект помогает выявлять COVID-19.