Минздрав объяснил, что искусственный интеллект помогает выявлять COVID-19

Минздрав рассказал, как искусственный интеллект помогает выявлять COVID-19. Об этом в рамках выступления на форуме "Открытые инновации" сообщил заместитель главы ведомства по здравоохранению Павел Пугачев. Чиновник отметил, что российские ученые зарегистрировали технологию ИИ для выявления пневмонии у инфицированных пациентов в качестве медицинского изделия.
У нас на сегодня одно медицинское изделие такое уже зарегистрировано, три находятся на регистрации в Росздравнадзоре...Эти технологии нам нужно как можно быстрее легализовывать, чтобы они вошли как в текущую практику медицинских работников, так и с точки зрения ассистента для пациента
Павел Пугачев, замминистра здравоохранения России
Эксперт уточнил, что технология использовалась для распознавания пневмонии в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Москве.
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Фото: Pixabay.com
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