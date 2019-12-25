Минздрав объяснил, что искусственный интеллект помогает выявлять COVID-19

Российские медики зарегистрировали технологию для выявления пневмонии у пациентов с коронавирусом.

Минздрав рассказал, как искусственный интеллект помогает выявлять COVID-19. Об этом в рамках выступления на форуме "Открытые инновации" сообщил заместитель главы ведомства по здравоохранению Павел Пугачев. Чиновник отметил, что российские ученые зарегистрировали технологию ИИ для выявления пневмонии у инфицированных пациентов в качестве медицинского изделия.

У нас на сегодня одно медицинское изделие такое уже зарегистрировано, три находятся на регистрации в Росздравнадзоре...Эти технологии нам нужно как можно быстрее легализовывать, чтобы они вошли как в текущую практику медицинских работников, так и с точки зрения ассистента для пациента Павел Пугачев, замминистра здравоохранения России

Эксперт уточнил, что технология использовалась для распознавания пневмонии в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Москве.

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