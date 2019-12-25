Препарат будет распространен в конце ноября - начале декабря.

Названы сроки начала массовой вакцинации россиян. Об этом журналистам "Интерфакса" сообщил генеральный директор компании "Р-Фарм", которая займется производством препарата, Василий Игнатьев. По данным эксперта, массовая вакцинация граждан РФ против коронавируса начнется в конце ноября или начале декабря. По словам Игнатьева, в масштабировании изготовления препарата на данный момент вовлечены пять площадок, а работа над производством вакцин ведется ежедневно.

Напомним, что "Спутник V" является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она разработана в России центром имени Гамалеи. В массовое производство препарат запущен с 15 августа. Данный препарат основан на аденовирусе, в который встроен ген коронавируса. За его счет в организме человека формируется белок, который вызывает иммунитет и способствует развитию антител. Первыми получить препарат смогут люди из группы риска и медицинский персонал.

Вторая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург 14 октября.

Фото: Минздрав России