Мурашко призвал ограничить социальную активность

Михаил Мурашко заявил о том, что ограничение социальной активности позволит выиграть время до массовой вакцинации. Об этом глава Минздрава рассказал в рамках Московского международного форума инновационного развития. Чиновник призвал население страны минимизировать собственную социальную активность, а также не пренебрегать профилактическими мерами.
Нам нужно сейчас выиграть определенное время...На мой взгляд, сегодня большая надежда в … медицинской маске и определенных правилах поведения наших граждан. Так просто вы можете избежать определенных проблем со здоровьем, дистанцировавшись, ограничив сейчас, в этот период визиты
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Чиновник заметил, что Россия должна прийти к варианту распространения вакцины против коронавируса среди всего населения. Однако для этого потребуется время на производство препарата.
Правительство ухудшило прогноз по сокращению численности населения России.
Видео: openinnovations.ru
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