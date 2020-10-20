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Мурашко призвал ограничить социальную активность

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Глава Минздрав заявил, что РФ необходимо выиграть время до начала массовой вакцинации населения.

Михаил Мурашко заявил о том, что ограничение социальной активности позволит выиграть время до массовой вакцинации. Об этом глава Минздрава рассказал в рамках Московского международного форума инновационного развития. Чиновник призвал население страны минимизировать собственную социальную активность, а также не пренебрегать профилактическими мерами.

Нам нужно сейчас выиграть определенное время...На мой взгляд, сегодня большая надежда в … медицинской маске и определенных правилах поведения наших граждан. Так просто вы можете избежать определенных проблем со здоровьем, дистанцировавшись, ограничив сейчас, в этот период визиты

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Чиновник заметил, что Россия должна прийти к варианту распространения вакцины против коронавируса среди всего населения. Однако для этого потребуется время на производство препарата. 

Правительство ухудшило прогноз по сокращению численности населения России.

Видео: openinnovations.ru

Теги: вакцина, михаил мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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