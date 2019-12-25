К концу 2020 года население России уменьшится на 352,5 тысячи человек.

Правительство ухудшило прогноз по сокращению численности населения России. Об этом пишет газета "Известия".

Кабмин считает, что к концу 2020 года население России уменьшится на 352,5 тысячи человек, а концу 2024 года - на 1,2 миллиона человек. Такой прогноз содержится в обновлённом едином плане по достижению национальных целей до 2030 года.

Предыдущая версия документа предполагала сокращение населения России на 158 тысяч человек к концу нынешнего года, однако тогда планировалось, что уже в 2022 году начнётся прирост населения.

В обновленной версии говорится о том, что четыре года население страны будет падать — на 290 тысяч, 238 тысяч, 189 тысяч и 165 тысяч соответственно.

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