Граждане должны осознать опасность вируса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной. С заявлением он выступил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, граждане должны осознать опасность вируса и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы избежать тяжёлых последствий для собственного здоровья и экономики страны.

Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет, те рекомендации, которые предписаны. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Ранее Мурашко заявил, что лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных.

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