Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной. С заявлением он выступил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По его словам, граждане должны осознать опасность вируса и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы избежать тяжёлых последствий для собственного здоровья и экономики страны.
Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет, те рекомендации, которые предписаны.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ
Ранее Мурашко заявил, что лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных.
Фото: pixabay.com
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