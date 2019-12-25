  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной
Сегодня, 12:32
215
matveyvn

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

0 0

Граждане должны осознать опасность вируса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной. С заявлением он выступил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, граждане должны осознать опасность вируса и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы избежать тяжёлых последствий для собственного здоровья и экономики страны.

Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет, те рекомендации, которые предписаны.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Ранее Мурашко заявил, что лекарства против коронавируса включат в список жизненно важных.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, минздрав, мурашко, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии