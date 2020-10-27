Глава Минздрава рассказал, что препарат против коронавируса изменит баланс сил.

Михаил Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного препарата от COVID-19. Об этом глава Минздрава России рассказал в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", проводимой в рамках форума "Здоровое общество". По мнению эксперта, препарат против коронавируса может кардинально поменять расклад сил в борьбе с распространением инфекции, но еще до сих пор нет.

Мы получили некоторые варианты борьбы с ней, но тем не менее абсолютного пока лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко оценил работу системы здравоохранения в стране.

Видео: Facebook/Форум "Здоровое общество"