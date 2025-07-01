Кеннеди-младший заявил, что в США проживает самое нездоровое население в мире

Роберт Кеннеди - младший раскрыл проблемы в системе здравоохранения США.

Американский министр по здравоохранению Роберт Кеннеди-младший заявил, что в стране проживает самое нездоровое население в мире. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился в эфире проекта журналиста Такера Карлсона. Гость программы отметил, что существующая сейчас система здравоохранения превратила граждан США в самое больное население планеты. Эксперт пояснил аудитории, что сейчас местные врачи вынуждены встраиваться в систему, каждый уровень которой подкреплен финансово, для того, "чтобы не стать банкротами". В частности, им приходится выплачивать кредиты, взятые на учебу.

Страховые компании получают больше денег, если вы болеете. Врачи зарабатывают на том, что мы болеем. Больницы зарабатывают на том, что мы болеем. Фармацевтические компании зарабатывают на этом. Каждый уровень этой системы подкреплен финансово. И теперь мы самая больная нация в мире. Роберт Кеннеди-младший, глава Минздрава США

Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson