Глава Минздрава США искупался с внуками в воде, кишащей бактериями

Роберт Кеннеди-младший проигнорировал запрет на контакт с водой, в которой присутствуют опасные для здоровья человека патогенные организмы.

Американский министр по здравоохранению и социальным службам США Роберт Кеннеди-младший написал в собственном аккаунте в социальных сетях о том, что во время похода в парк Рок-Крик вопреки запрету властей искупался в водоеме вместе со своими внуками. Пост появился в воскресенье, 11 мая, вместе с фотографиями семейной поездки иностранного чиновника. На снимках заметно, что сам Кеннеди-младший с головой окунается в ручье и купает там одного из внуков.

Пользователи соцсети позднее добавили к посту примечание со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Службы национальных парков США. В тексте говорится о том, что плавание и прочие контакты с водой в данном парке запрещены администрацией из-за высокого уровня бактерий и инфекционных патогенов, содержащихся в воде. Специалисты предупреждают туристов о том, что эти источники болезней могут быть опасны для здоровья человека и животных. Журналисты из местного телеканала NBC, в Вашингтоне округа Колумбия заметили, что купание в Рок-Крик, реке Потомак и других близлежащих водоемах с 1971 года запрещено из-за загрязнения акватории.

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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Robert F. Kennedy Jr