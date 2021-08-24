Во Франции с 1 июля запретят курение в общественных местах

Минздрав европейского государства обеспокоен количеством смертей из-за употребления табака.

На территории Франции с 1 июля национальные власти введут запрет на курение в общественных местах. Соответствующее заявление опубликовали сотрудники местной пресс-службы министерства по здравоохранению. Иностранные чиновники из профильного ведомства уточнили, что данное требование будет распространяться на весь общественный транспорт, парки, пляжи, библиотеки и образовательные учреждения страны. Глава Минздрава Катрин Вотрен уточнила, что "табак должен исчезнуть" в тех местах, в которых присутствуют несовершеннолетние граждане.

Наша цель ясна: поколение без табака. <...> Защита молодежи, профилактика зависимостей: это <...> является абсолютным приоритетом. Катрин Вотрен, глава Минздрава Франции

Эксперт пояснила, что ее ведомство поставило перед собой задачу по достижению к 2023 году "поколения без курения". Дополнительно французский Минздрав вводит строгие ограничения на ароматизаторы в продуктах для вейпинга. Таки е строгие меры связаны с тем, что от последствий курения европейской стране ежегодно умирает 75 тысячи человек. Правительство оценивает расходы из-за вредных привычек граждан в 176 миллиардов долларов ежегодно. За 2023 год во Франции свыше 15 процентов 17-летних граждан сообщили о ежедневном курении.

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