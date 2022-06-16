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Макрон: Европа должна думать, как вести диалог с Россией
Сегодня, 8:03
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Макрон: Европа должна думать, как вести диалог с Россией

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По его словам, европейским странам необходимо переосмыслить архитектуру безопасности.

Европа должна думать, как вести диалог с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с журналистами после саммита НАТО в Гааге.

По его словам, европейским странам необходимо переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики. Макрон подчеркнул, что об этом необходимо думать прямо сейчас. Французский лидер отметил, что это поможет европейцам успешно вести расширенные переговоры.

Ранее мы сообщали, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России.

Фото: YouTube / FRANCE 24 English

Теги: европа, президент франции, россия, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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