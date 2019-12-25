Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

В рамках нового пакета санкций против России Еврокомиссия предложила снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель.

Венгрия и Словакия заблокировали новый, 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

По его словам,Будапешт не намерен платить цену за безграничную поддержку Украины. Сийярто добавил, что ЕС методом квалифицированного большинства хочет отменить исключение, сделанное для Венгрии и Словакии в 2022 году, когда страны добились освобождения от антироссийских санкций поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".

Отметим, что в рамках нового пакета санкций против России Еврокомиссия предложила снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель, запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков", а также отключить от системы SWIFT еще 22 российских банк.

Ранее Макрон заявил о новых санкциях ЕС против России.

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