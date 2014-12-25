Макрон заявил о новых санкциях ЕС против России

Он добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал эти санкции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новых санкциях Евросоюза против России. Об этом он рассказал журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.

По его словам, европейские страны подготовили "беспрецендетные" санкции. Макрон добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал их, но "не хотел действовать в одиночку". Французский лидер подчеркнул, что для Вашингтона стратегически необходимо решить нынешний конфликт России и Украины.

Это стратегический интерес США – продолжать усилия вместе с нами так, как мы это обсуждали: санкции и военная поддержка Украины, чтобы вынудить Россию вернуться к переговорам. Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее мы сообщали, что Макрон пока не думает о возможности избрания на третий срок.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron