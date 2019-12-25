Чиновник назвал условие, которое поможет избежать провокаций.

Сергей Шойгу призвал исключить провокации в Нагорном Карабахе. Об этом российский министр обороны сообщил коллеге из Армении Вагаршаку Арутюняну, с котором чиновник встретился в Ереване. Шойгу прибыл в столицу в составе межведомственной группы по урегулированию гуманитарной ситуации в регионе конфликта.

Главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим Сергей Шойгу, министр обороны России

По словам эксперта, главным условием для того, чтобы избежать возможных провокаций является неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Ранее этот пункт вошел в текст трехстороннего соглашения, которое подписали главы РФ, Азербайджана и Армении.

Шойгу заявил, что в Карабах уже вернулись 7 тысяч беженцев.