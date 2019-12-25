Глава Минобороны Армении отметил эффективность миротворцев в Карабахе

Вагаршак Арутюнян встретился в Ереване с Сергеем Шойгу.

Глава Минобороны Армении отметил эффективность миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом Вагаршак Арутюнян сообщил в рамках общения с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развёрнуты силы и так эффективно. Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию Вагаршак Арутюнян, министр обороны Армении

Напомним, что главы РФ, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали трехстороннее соглашение по немедленному прекращению боевых действий в регионе конфликта. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается с 10 ноября. Вдоль линии соприкосновения размещены российские военнослужащие. Они контролируют соблюдение достигнутых странами договоренностей.

Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе.

Фото: Pixabay.com