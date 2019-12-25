Шойгу заявил, что в Карабах уже вернулись 7 тысяч беженцев

Безопасный проезд мирному населению обеспечили российские миротворцы.

Сергей Шойгу заявил, что в Нагорный Карабах уже вернулись 7 тысяч беженцев. Об этом министр обороны России рассказал в рамках встречи в Ерване с премьер-министром Николом Пашиняном. Чиновник также обсудил актуальные вопросы с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.

На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах - смогут это сделать Сергей Шойгу, министр обороны России

Чиновник уточнил, что возвращение местного населения стало возможным после того, как в регион прибыли российские миротворцы. Военнослужащие РФ обеспечили провоз колонн с мирными жителями.

Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Карабахе.



