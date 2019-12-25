Шойгу назвал поддержание мира в Карабахе одним из приоритетов России

Глава Минобороны РФ встретился с коллегой из Армении.

Сергей Шойгу назвал поддержание мира в Нагорном Карабахе одним из приоритетов России. Об этом российский министр обороны сообщил на заседании в Ереване армянскому коллеге Вагаршаку Арутюняну. По его словам, Москва обеспечивает все меры по укреплению стабильности в регионе.

Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким Сергей Шойгу, министр обороны России

Сергей Шойгу призвал исключить провокации в Нагорном Карабахе.

Фото: пресс-служба правительства Армении