Шойгу назвал поддержание мира в Карабахе одним из приоритетов России

Сергей Шойгу назвал поддержание мира в Нагорном Карабахе одним из приоритетов России. Об этом российский министр обороны сообщил на заседании в Ереване армянскому коллеге Вагаршаку Арутюняну. По его словам, Москва обеспечивает все меры по укреплению стабильности в регионе.
Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким
Сергей Шойгу, министр обороны России
Сергей Шойгу призвал исключить провокации в Нагорном Карабахе.
Фото: пресс-служба правительства Армении
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все