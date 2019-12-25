Пашинян: пребывание миротворцев в Карабахе не ограничится 5 годами

Глава правительства Армении дал интервью ТАСС.

Никол Пашинян считает, что пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится 5 годами. Об этом премьер-министр Армении рассказал в интервью журналистам ТАСС. Чиновник уточнил, что размещение военнослужащих РФ является вопросом политического соглашения, которое удалось достичь в рамках заключенного договора с Москвой и Баку.

За 5-летний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но, поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что пребывание российских миротворцев ограничится 5-летним сроком Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава армянского правительства считает, что основной задачей миротворцев является обеспечение стабильности региона и безопасности граждан в Нагорном Карабахе. Пашинян уверен, что Россия успешно справится с поставленными задачами и сможет воплотить миссию в жизнь.

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