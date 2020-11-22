У мирного соглашения по Нагорному Карабаху было три автора.

Президент России Владимир Путин озвучил роль России в мирном соглашении по Карабаху. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Текст документа составляли президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и, соответственно, сам Владимир Путин. По словам российского лидера, иначе это было сделать невозможно. О прекращении огня договаривались обе стороны. Россия была просто посредником, который обязался обеспечить "мирное разведение воющих сторон".

Напомним, что трехстороннее соглашение вступило в силу с полуночи 10 ноября. На территории установлен режим прекращения огня. На линию соприкосновения войск прибыли российские миротворцы. К 20 ноября они завершили развертывание в Нагорном Карабахе. Миссия насчитывает около 2 тыс. солдат.

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Видео: kremlin.ru