Путин объяснил почему не хочет поздравлять Байдена

Дело в том, что глава государства ждет окончания внутриполитического противостояния в США.

Президент России Владимир Путин объяснил почему не хочет поздравлять кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он заявил на телеканале "Россия 1".

Путин подчеркнул, что здесь нет никакой подоплеки в вопросах поздравления Москвой победителя на выбор президента США.

Хочу вас заверить: здесь нет никакой подоплеки – не то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится – мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния. - Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер добавил, что власти с уважением относятся к действующему президенту США Дональду Трампу, и к кандидату на эту должность Джо Байдену. По словам Путина, формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Россия готова работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа. Однако, кому оно оказано должно решаться либо с помощью политического обычая, либо США должны подвести окончательные итоги президентских выборов.

Ранее мы сообщили, что Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен в США.