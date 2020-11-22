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Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен в США

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Речь идет о композиции Just a Rainy Day, которую признали лучшей в номинации World Music в конкурсе USA Songwriting Competition.

Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен в США. Об этом сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.

Российский музыкант написал эту песню совместно с гитаристом Элом Ди-Меолой и продюсером Алексом Сино. Уточняется, что композиция входит в новый альбом La Vida Cosmopolitan. Помимо этого, текст композиции признан лучшим. Имена трех главных победителей премии станут известны 25 ноября. Лауреата Гран-при ожидает вознаграждение в размере 50 тыс. долларов. Just a Rainy Day уже попала в лонг-лист "Грэмми" в 5-ти номинациях.

Ранее мы сообщили, что разработчики в течение месяца озвучат цену на вакцину "Спутник V".

Видео: Youtube/Леонид Агутин

 

Теги: just a rainy day, грэмми, леонид агутин, номинация, песни
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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