Строителей Петербурга приглашают к участию в вокальном конкурсе "Нам песня строить и жить помогает"

В Санкт-Петербурге стартовал девятый сезон вокального конкурса "Нам песня строить и жить помогает". Проект, который традиционно объединяет творческих работников строительной отрасли, проводится Союзом строительных организаций города совместно с холдингом Setl Group, рассказал портал "Строительный Петербург".

К участию приглашаются солисты и вокальные дуэты, работающие в сфере строительства. Главное условие — участникам должно исполниться 18 лет. Для подачи заявки необходимо подготовить три элемента: видеозапись своего выступления (допускается съёмка на смартфон), фотографию и небольшой рассказ о себе. Все материалы нужно отправить на электронную почту организаторов ssoo_pr@mail.ru. Приём заявок продлится до 15 мая 2026 года .

Конкурс пройдёт в несколько этапов. После окончания приёма работ профессиональное жюри отберёт 12 лучших исполнителей, которые выйдут в финал. Кульминацией станет Гала-концерт, запланированный на 2 июля. На этой сцене финалисты представят свои номера, а победитель будет определён двумя способами — решением жюри и зрительским голосованием.

Главной наградой для лучшего исполнителя станет возможность выступить на большой сцене во время масштабного городского празднования Дня строителя в августе.

Фото: Telegram / Союз строителей. Санкт-Петербург