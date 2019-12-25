По словам специалистов, она будет дешевле, чем западные аналоги.

Разработчики в течение месяца озвучат цену на вакцину "Спутник V". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ уточнили, что цены препаратов от Pfizer и Moderna можно умножать на два. Дело в том, что это двухфазовые препараты.

Переводим фармацевтический жаргон: объявленная цена Pfizer в 19,5 долларов и Moderna в 25-37 долларов за дозу на самом деле означают, что они будут стоить 39 долларов и от 50 до 74 долларов на человека. Вакцины Pfizer, "Спутник V" и Moderna требуют две дозы на человека. Цена на "Спутник V" будет намного ниже. - сказано в сообщении

Пресс-секретарь РФПИ рассказал журналистам, что цена на "Спутник V" станет известна на следующей неделе. В начале октябрь возглавляющий тогда ФАС Игорь Артемьев говорил, что стоимость одной инъекции первой российской вакцины не будет превышать 1 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили, что ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе.

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