ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе

У Европы не получилось предотвратить вторую волну коронавируса. Однако первую волну им удалось взять под контроль.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается третьей волны COVID-19 в Европе. По словам специального посланника ВОЗ Дэвида Набарро, это может произойти в следующем году. Об этом он заявил в интервью швейцарской медиакомпании СН Media.

Спецпосланник ВОЗ подчеркнул, что Европа не смогла построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы. Кроме того, если они построят необходимую инфраструктуру сейчас, то у них в начале следующего года точно начнется третья волна. На данный момент страны должны "снова взять вирус под контроль". При этом, за режим строгой изоляции приходится платить "высокую цену".

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во всем мире заболели свыше 57 млн человек. Более 1,3 млн пациентов скончались.

Ранее мы сообщили, что в США разрешили лечить COVID-19 с помощью сыворотки из антител.

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