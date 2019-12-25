Подобной сывороткой врачам удалось вылечить президента США Дональда Трампа.

В США разрешили лечить COVID-19 с помощью сыворотки из антител. Её будут применять только в экстренных случаях.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) готов применять сыворотку REGN-COV2 на основе моноклональных антител asirvimab и imdevimab, разработанные биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals. Сыворотку будут предлагать взрослым и детям от 12 лет, а также пациентам старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Препарат запрещено назначать пациентам, которые госпитализированы с COVID-19 или нуждающимся в подключении к аппарату ИВЛ.

Ранее мы сообщили, что Трамп заявил о наличии данных, способных изменить итоги выборов.

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