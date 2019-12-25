По словам главы государства, его соратники нашли сотни тысяч мошеннических голосов.

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии данных, способных изменить итоги выборов. Он уверен, что этой информации достаточно для того, чтобы изменить результаты голосования.

Трамп недоумевает от действий кандидата от демократов Джо Байдена. Он не понимает, почему тот так быстро формирует кабинет, когда есть множество доказательств фальсификации выборов. Действующий президент намерен добиться победы на выборах. Трамп надеется, что судам и законодательным органам хватит смелости "сделать то, что должно быть сделано для сохранения честности выборов и самих Соединенных Штатов".

Напомним, что выборы президента США состоялись 3 ноября. Окончательные итоги выборов пока не объявлены. Несколько ведущих американских СМИ отдали победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Некоторые мировые лидеры уже признали его президентом США.

Ранее мы сообщили, что в Госдуме оценили прогноз о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году.

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