Первый зампредседатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ уточнил, что рост тарифов на 4-6% невозможен.

В Госдуме оценили прогноз о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова.

Пахомов подчеркнул, что сегодняшние тарифы растут с предельным индексом не выше инфляции. Однако, это не значит, что они всегда растут на индексы инфляции. Минстрой и правительство намерены минимизировать рост цен на услуги ЖКХ в ближайшее время. Он уверен, что им удастся удерживать цены ниже инфляции.

Председатель комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская отметила, что сообщение о росте цен на услуги ЖКХ – это слухи. Предельные индексы прописаны в Жилищном кодексе. Цифры определяет каждый субъект РФ в индивидуальном порядке.

Ранее мы сообщили, что в России предсказали рост цен на услуги ЖКХ.

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