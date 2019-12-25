В России предсказали рост цен на услуги ЖКХ

Директор Организации народного контроля Наталья Чернышева считает, что тарифы вырастут с 1 июля приблизительно на 4-6%.

В России предсказали повышение цен на услуги ЖКХ в следующем году. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Как только его отменят, многие российские семьи окажутся в непростой ситуации из-за задолженностей перед операторами.

И возможные штрафы – еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее. - Наталья Чернышева, директор Организации народного контроля

Помимо роста цен на услуги ЖКХ, эксперты ожидают изменения платы за вывоз мусора. Она тоже вырастет на 4%. Однако, повышение тарифов зависит напрямую от региона. По закону рост тарифов никак не может превышать уровень инфляции, которая, по оценкам Минэкономразвития, будет в районе 4-5%.

Ранее мы сообщили, что власти Владивостока озвучили сроки восстановления энергоснабжения.