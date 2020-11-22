Власти Владивостока озвучили сроки восстановления энергоснабжения

Директор Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) Михаил Никуленко назвал сроки восстановления энергоснабжения. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
Изначально энергоснабжение было прервано из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в регионе не подключен 21 центральный тепловой пункт. По данным Минэнерго, без света остались 94 тыс. жителей Приморья. H.
К этим тепловым пунктам мы поэтапно подвозим дизельные электроустановки, которые будут автономно питать их, и поэтапно подключать жителей и другие предприятия.
- Михаил Никуленко, директор ВПЭС
Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. В Приморском крае начался ледяной дождь и тайфун. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Кроме того, граждане пожаловались на проблемы с сотовой связью. Частично было нарушено движение автобусов и машин. На территории региона объявили режим чрезвычайной ситуации.
Ранее мы сообщили, что Путин заявил о риске девальвации национальных валют.
Видео: Youtube/Roman Naumenko
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все