Власти Владивостока озвучили сроки восстановления энергоснабжения

Процесс наладят в течение трех дней. Никуленко уточнил, что подключить к теплу 25 центральных тепловых пунктов (ЦТП) удалось около 120 тыс. жителей в 300 домах районов Бухта Тихая и Сахалинская.

Директор Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) Михаил Никуленко назвал сроки восстановления энергоснабжения. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Изначально энергоснабжение было прервано из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в регионе не подключен 21 центральный тепловой пункт. По данным Минэнерго, без света остались 94 тыс. жителей Приморья. H.

К этим тепловым пунктам мы поэтапно подвозим дизельные электроустановки, которые будут автономно питать их, и поэтапно подключать жителей и другие предприятия. - Михаил Никуленко, директор ВПЭС

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. В Приморском крае начался ледяной дождь и тайфун. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Кроме того, граждане пожаловались на проблемы с сотовой связью. Частично было нарушено движение автобусов и машин. На территории региона объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее мы сообщили, что Путин заявил о риске девальвации национальных валют.

Видео: Youtube/Roman Naumenko