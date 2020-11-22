Российский лидер подчеркнул, что в первую очередь девальвация затронет страны с низкими доходами.

Президент России Владимир Путин заявил о риске девальвации национальных валют. Об этом стало известно на виртуальном саммите G20, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства уточнил, что меры поддержки экономики и граждан России в условиях пандемии коронавируса позволили привлечь долговые ресурсы на внутреннем рынке и накопленные резервы России. Он уверен, что есть страны, у которых нет таких возможностей. Фискальные доходы таких стран снизились. Кроме того, с каждым днем будет расти необходимость выделять значительные средства на борьбу с вирусом.

Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах. - Владимир Путин, президент РФ

Напомним, власти Москвы приняли различные меры по поддержке экономики и граждан. Семьи с детьми получили выплаты, малый и средний бизнес – гранты для выплат сотрудникам в размере МРОТ на одного человека при сохранении 90% занятости в компаниях. Предприятия из числа системообразующих получили льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Ранее мы сообщили, что в МИДе объяснили отсутствие флага России на встрече Лаврова с Пашиняном.

Видео: kremlin.ru