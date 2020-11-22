Президент России Владимир Путин заявил о риске девальвации национальных валют. Об этом стало известно на виртуальном саммите G20, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства уточнил, что меры поддержки экономики и граждан России в условиях пандемии коронавируса позволили привлечь долговые ресурсы на внутреннем рынке и накопленные резервы России. Он уверен, что есть страны, у которых нет таких возможностей. Фискальные доходы таких стран снизились. Кроме того, с каждым днем будет расти необходимость выделять значительные средства на борьбу с вирусом.
Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах.
- Владимир Путин, президент РФ
Напомним, власти Москвы приняли различные меры по поддержке экономики и граждан. Семьи с детьми получили выплаты, малый и средний бизнес – гранты для выплат сотрудникам в размере МРОТ на одного человека при сохранении 90% занятости в компаниях. Предприятия из числа системообразующих получили льготные кредиты на пополнение оборотных средств.
Ранее мы сообщили, что в МИДе объяснили отсутствие флага России на встрече Лаврова с Пашиняном.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все