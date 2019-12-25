В МИДе объяснили отсутствие флага России на встрече Лаврова с Пашиняном

В пресс-службе внешнеполитического ведомства отметили, что протокольная практика есть у каждой страны.

Флаг России отсутствовал на переговорах МИДа РФ Сергея Лаврова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Армена Сарвисяна в связи с протокольной практикой страны.

По мнению министерства, только внимательные обнаружили, что на подобных встречах флаг всегда один.

У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом. - пресс-служба министерства

Напомним, Сергей Лавров прибыл в Ереван в составе российской делегации. После встречи с Саркисяном и Пашиняном он отметил, что стороны готовы сделать все, чтобы договоренности о прекращении военных действий на территории Карабаха продолжали действовать.

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