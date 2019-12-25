Горбачев предрек миру хаос из-за политики Трампа

Первый президент Советского Союза рассказал о проблеме ядерного вооружения.

Михаил Горбачев предрек миру стратегический хаос из-за политики Дональда Трампа. Об этом первый президент СССР рассказал в интервью японскому изданию Asahi. Политик напомнил, что администрация действующего главы Белого дома разрывает международные соглашения, которые регулировали процесс ядерного разоружения.

Создаются новые военные технологии и новое оружие, риски все больше нарастают Михаил Горбачев, экс-президент СССР

Политик заявил о необходимости приложить новые усилия для того, чтобы вопрос ядерного разоружения снова появился в мировой повестке дня. Горбачев считает, что особенно остро вопрос стоит для России. Он добавил, что Москва, как ядерная страна, должна разобраться в ситуации в экстренном порядке.

Горбачев уверен, что в современном мире правительствам приходится балансировать на грани военного конфликта. Он призвал политиков сменить ракурс на экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко.

Фото: Piter.tv