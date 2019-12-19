Первый президент СССР рассказал, зачем нужен был указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов".

Михаил Горбачев призвал бороться с попытками оправдания политических репрессий. Об этом первый президент СССР рассказал в интервью для журналистов ТАСС. Он напомнил, что указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов" от 13 августа 1990 года считался необходимым в период перестройки.

Отстаивать эти достижения перестройки надо и сегодня, потому что продолжаются попытки оправдать массовые репрессии, объявить преступников "эффективными менеджерами" Михаил Горбачев, первый президент СССР

Политик напомнил, что в современном обществе можно услышать фразы: "время было такое", "лес рубят - щепки летят". По мнению Горбачева, такая позиция - недопустима, а государству следует занять твердую позицию. Указ в СССР был нужен для пересмотра тысячи дел. Экс-глава Советского Союза уверен, что "пятно несправедливости" было снято с невинно пострадавших граждан.

Государство должно было наконец назвать вещи своими именами. И это было сделано. Репрессии были названы незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека Михаил Горбачев, первый президент СССР

Напомним, что процесс реабилитации, фактически приостановленный в 1960 - 1970-е годы, пошел быстрее после подписания указа. По мнению политика, репрессии основывались на определенной идеологии, которую следовало развенчать. Перестройка позволила стране подойти к рубежу, когда повторение политических гонений стало практически невозможным.

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Видео: YouTube / msvetov, BBC News