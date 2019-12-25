Но он признал, что реформы шли трудно.

Единственный президент СССР Михаил Горбачев рассказал о виновниках срыва перестройки. Он сделал это в интервью агентству "РИА Новости".

По словам Горбачёва, перестройка сорвалась из-за действий Государственного комитета чрезвычайного положения, а также из-за тех, кто воспользовался ситуацией в 1991 году и развалил СССР.

Горбачёв признался, что чёткого плана действий в перестройке не было — но у него и его команды было общее видение, куда стране следует двигаться. Также он добавил, что перестройка помогла преобразовать общество — люди перестали бояться, пришли в движение и стали говорить о проблемах.

Также Михаил Горбачёв признал, что перестройка шла трудно — и при проведении реформ были допущены ошибки.

Ранее Горбачев призвал россиян отказаться от всех праздничных каникул, потому что они приводят к безделью и запоям.