Горбачев призвал россиян отказаться от всех праздничных каникул

По его словам, длительные праздники приводят к безделию и запоям.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России. Об этом сообщает портал "URA.RU".

Первый президент СССР Михаил Горбачев уверен, что длительные праздники приводят к безделию и запоям. Он отметил, что во время его правление "жили мы лучше, чем сегодня". Горбачев подчеркнул, что во время его руководства такого количества праздников не было.

Политик заявил, что такие большие выходные необходимо распределить по календарю. Выходные дни предлагается вставить посреди недели.

Напомним, что в 2020 году россиян ждет восемь сокращенных рабочих недель.

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