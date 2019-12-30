Сейчас правительство готовится внести в Госдуму законопроект о ГПП.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что в России рассматривают новые варианты пенсионных выплат. Об этом рассказал зампред Банка России Сергей Шевцов в интервью "Российской газете".

Согласно одному из вариантов, у российского пенсионера будет выбор по завершению накопительной фазы. Например, гражданин может получить все накопления целиком, но при этом ему надо будет заплатить подоходный налог. Также человек сможет приобрести пожизненный пенсионный план

А настоящее время, правительство России готовится внести в Госдуму.

Ранее мы сообщали о том, что российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах.