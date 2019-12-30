Ближайшие несколько лет банки намерены сделать ставку на кредитные карты.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что российские банки отказались выдавать кредиты в магазинах. Об этом сообщают "Известия".

Известно, что среди крупных российских банков, отказавшихся от выдачи POS-кредитов — Альфа-Банк и Росбанк. По данным ЦБ, в минувшем году 7,4 % россиян просрочили такие кредиты.

В будущем крупные банки намерены сделать ставку на кредитные карты и потребительские ссуды.

Отмечается, что в 2019 году лидерами по выдачам кредитов в магазинах стали "Тинькофф", Почта Банк и "Хоум Кредит".

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