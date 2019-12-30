Нефтепереработчики уходят от уплаты экспортной пошлины при декларировании мазута.

Эксперты заявили о потери $900 млн из российского бюджета из-за махинаций НПЗ. Об этом упоминается в отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В 2017 году в бюджете недосчитались $245 млн, в 2019 – уже более $900 млн. Сначала Reuters обнаружил "игры кодами". Изначально на рынке были две нефтеперерабатывающие компании, которые обходили таможенную пошлину, переводя её в льготную категорию. Таким образом, этим двум компаниям удалось сэкономить почти 10 млрд рублей.

Эксперты утверждают, что ситуация с каждым годом ухудшается. Именно в 2017 году пошлина на мазут стала идентичной нефти. В Марийском НПЗ ситуацию комментировать отказались. СМИ направили запрос в другие НПЗ для разъяснения ситуации.

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