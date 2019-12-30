В 2019 году базовый тариф составлял 4,69 рублей за киловатт-час без учета НДС.

На Дальнем Востоке увеличился тариф на электроэнергию до 5 рублей за киловатт. Об этом упоминается в распоряжении правительства РФ.

Соответственно для некоторых регионов Дальнего Востока в 2020 году тариф вырос на 6,6% С 1 июля 2017 года в регионе предусмотрен механизм выравнивания энерготарифов. Он предполагает снижение тарифов на электричество для промышленных потребителей 5 регионов. Согласно механизму они должны платить до 4 рублей за 1 киловатт-час.

Изначально срок действия механизма составлял 3 года. Но в декабре 2019 года парламентарии решили продлить срок выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке еще на год – до 1 января 2021 года

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