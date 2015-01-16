Захарова рассказала, что значило введение статуса иноагента в России

В МИД РФ указали на репрессионных механизм Запада.

Введение статуса иностранного агента - это и способ защитить национальный суверенитет России, и зеркальная мера. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария захарова, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) в рамках профильной сессии "Институт иностранного агента. Мировой опыт". Чиновница из МИД РФ уточнила, что концепция иностранного агента в странах коллективного Запада используется как репрессивный механизм, в отличие от нашего государства. Мария Захарова полагает, что в скором времени эти страны перестанут скрывать реальное положение вещей о том, что они беззастенчиво манипулируют темой иноагентов.

В первую очередь это мера зеркальная. Это был старт хорошей, нормальной дискуссии, хотя мы делали все это под улюлюканье: под улюлюканье Запада, под попытки истерично сказать, что все это не так, но потом прошло пару лет, и иностранные агенты, которые уже к этому моменту имели у нас этот статус, подтвердили его, и многие, так сказать, отъехали. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что статус иноагента - прозрачная и специально разработанная с учетом мирового опыта ответная мера государства защитительного характера. Она не призвана дискриминировать кого-то по политическим критериям. По словам Марии Захаровой, в России есть желание дать возможность людям или организациям заявить о себе, о своем финансировании.

Захарова назвала хорошей новостью деэскалацию между США и КНР.

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