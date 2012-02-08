В МИД РФ оценили таможенные тарифы, которые США ввели в адрес КНР.

В Москве назвала хорошей новостью для мировой торговли деэскалацию между американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе и китайским руководством. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 15 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница рассказала СМИ о том, что заключенные договоренности между Вашингтоном и Пекином во многом снижает опасения рецессии на геополитической арене. В Москве рассчитывают на то, что механизм консультаций в перспективе даст возможность этим двум государствам успешно выработать взаимоприемлемые параметры.

Торговая деэскалация между Китаем и США является позитивной новостью для глобальной торговли. Этот шаг во многом снижает усилившиеся в последние месяцы опасения рецессии мировой экономик. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Китай и США в понедельник, 12 мая, сообщили о том, что договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до уровня в десять процентов, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. Пекин начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10 процентов, а Штаты - взимать с китайской продукции 30 процентов, так как в стране продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20 процентов.

Захарова: РФ предпримет выверенные ответные шаги на санкции Евросоюза.

Фото и видео: МИД России