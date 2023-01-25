Захарова: РФ предпримет выверенные ответные шаги на санкции Евросоюза

В МИД РФ не видят эффективности вводимых Западом запретов и ограничений против Москвы.

Москва предпримет выверенные шаги по санкциям Европейского союза. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 15 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что Кремль не оставит без внимания дополнительное давление стран коллективного Брюсселя на наше государство.Ответная реакция будет учитывать в первую очередь национальные интересы РФ и граждан.

Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры... будут предприниматься, я еще раз говорю, в ответ на подобные действия и впредь Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ надеется, что деэскалация между Индией и Пакистаном будет устойчива.

Фото и видео: МИД России