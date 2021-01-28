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Захарова: РФ надеется, что деэскалация между Индией и Пакистаном будет устойчива

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Москва рассчитывает, что наметившаяся нормализация отношений между Нью-Дели и Исламабадом будет носить долгосрочный и устойчивый характер. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 15 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что Россия приветствует недавно достигнутую договоренность о деэскалации конфликта между Индией и Пакистаном.

Видим в этом важнейшие условия обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и рассчитываем, что вовлеченные стороны и дальше будут проявлять сдержанность и не допустят нового обострения обстановки.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: учения США и Дании на Борнхольме угрожают безопасности РФ.

Фото и видео: МИД России

Теги: индия, мария захарова, мид, пакистан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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