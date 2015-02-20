Захарова: учения США и Дании на Борнхольме угрожают безопасности РФ

Москва рассматривает проведение совместных датско-американских военных учений на острове Борнхольм как действия, создающие угрозу для национальной безопасности России в Балтийском регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 15 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что в контексте исторического освобождения Советским Союзом Борнхольма дипломаты хотели бы привлечь внимание общественности к пренебрежению властями из Копенгагена взятым на себя обязательства осуществлять свою администрацию на Борнхольме без какого-либо участия иностранных сил. Это условие закрепляется в ноте датской стороны в адрес правительства СССР от 8 марта 1946 года.

Мы рассматриваем подобные действия властей Дании не только как противоречащие собственным заверениям о недопущении иностранной военной активности на Борнхольме, но и как создающие угрозу безопасности России в Балтийском регионе. Это пренебрежение. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России