МИД РФ рекомендовал россиянам избегать поездок на запад Ливии

Мария Захарова рассказала об эскалации обстановки в Триполи.

Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам избегать поездок в западную часть Ливии до момента нормализации там ситуации. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 15 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что на данный момент у дипломатов нет сведения о том, что во время боестолкновений в этой стране Ближнего Востока пострадал кто-либо из российских граждан.

По сведениям посольства России в Триполи, погибших и пострадавших среди наших соотечественников нет. Рекомендуем российским гражданам избегать поездок на запад Ливии до нормализации там обстановки Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в ночь на 13 мая после ликвидации политического лидера одной из вооруженных группировок страны произошло резкое обострение обстановки в Триполи. В результате в столице были зафиксированы акции протеста с применением тяжелого стрелкового вооружения.

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Фото и видео: МИД России